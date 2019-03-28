韓國瑜若當選總統會如何危如累卵？ 陳明通未答

陸委會主委陳明通28日下午召開記者會，針對兩岸人民關係條例第5條-3修正案進行說明，陳明通指出，兩岸任何政治議題協商，要接受高門檻監督機制，但並不是沒有界線，關於主權國家地位，自由民主憲政秩序毀棄變更，不能作為談判主題，例如共和體制不能修憲成專制。除了主權之外，其他任何政治議題協商，都要受到監督機制。

陳明通說明，兩岸條例在李登輝制定，「政治議題」從未定義過，一定有智慧在，怎認定？例如和平協議、九二共識，就是一種政治，服貿協議如果是一般經濟協議，不是政治議題，但如果放政治議題，就是政治協議。

政治議題協商須遵守下列規範：

一 事前監督

1，行政院提出影響評估報告

2，3/4立委出席，3/4出席立委同意

3，開始協商

二，事中監督

1，相關機關向立法院報告

2，行政院若認為無法依照計畫談判，終止協商

3，立法院認為無法依照計畫談判，終止協商

4，行政院完成協商

5，送總統核定

6，公告後送立法院審議

三，立法院聽證

立法院3/4立委出席，3/4出席立委同意，辦理全國公投，投票人數過半數通過。

記者問，朱立倫主張朱習會以及和平宣言，是否受規範？如果是願景或宣言，不是正式協商，怎規範？

陳明通回答：不論是宣言協議，在國際法上是條約，就受規範，文化經貿、學術交流沒問題。夾帶政治議題，放「一中原則」就是政治議題。

問：修正兩岸條例是否有助於蔡英文連任？

陳明通答：是否與總統有關，不建議做此連結。

問：主委上任時希望理順兩岸關係，讓士農工商發大財，有達成心願嗎？

陳明通：這次是精心設計「一國兩制台灣方案」之旅，看到深圳很漂亮，以後就會感恩師父，讚嘆師父。現在有人拱他（韓國瑜）選國家領導人，以後危如累卵。為了顧巴肚，去賣農產品，有一天就感恩師父讚嘆師父。人家布局、你去了，沒有警覺到，韓國瑜一腳踩進去。

問：韓國瑜若當選領導人，具體會怎樣危如累卵？

陳明通未回答。

(中時電子報)