社會影響力SROI分析 台達電、中國信託、遠傳皆參與 17:112019/03/28 工商 林昱均／台北報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 安永聯合會計師事務所今（28）日舉辦「SROI社會影響力論壇」，安永氣候變遷與永續發展服務負責人執業會計師曾于哲認為，SROI是幫助組織量化社會價值，彌足重要。 目前我國已完成或進行中的SROI分析達數十個，包括台達電、中國信託與遠傳等各產業龍頭相繼參與，顯示企業對SROI的重視逐漸提升。 曾于哲會計師表示，SROI可透過問卷、訪談及利害關係人的建議回饋，將專案成果的好處系統化的予以衡量和報導，進一步管理企業的社會影響力。 (工商 ) #社會 #會計師 #影響力 #遠傳 #參與 推薦閱讀 俄國在歐洲政經影響力 逐步擴大 04:102019/03/24 財經 《證交所》恒大健TDR今改列全交股 08:022019/03/25 財經 《通信網路》擺脫低資費紅海，遠傳新總座井琪拚「轉型」 13:062019/03/25 財經 遠傳井琪：拚5年內 新經濟占營收20％ 17:512019/03/25 財經 出席林口社會住宅入厝 陳其邁：讓民眾擁有安居樂業的住所 20:272019/03/25 財經 遠傳新經濟 5年內占營收20％ 04:092019/03/26 財經 《通信網路》智慧城市展，遠傳聚焦「大人物」、5G應用 16:312019/03/26 財經 衝刺5G創新應用 遠傳力拱大人物 04:092019/03/28 財經 新竹地院模擬法庭 選任國民法官 15:382019/03/28 財經 新竹地院模擬法庭選任國民法官 15:382019/03/28 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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