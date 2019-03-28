安永聯合會計師事務所今（28）日舉辦「SROI社會影響力論壇」，安永氣候變遷與永續發展服務負責人執業會計師曾于哲認為，SROI是幫助組織量化社會價值，彌足重要。

目前我國已完成或進行中的SROI分析達數十個，包括台達電、中國信託與遠傳等各產業龍頭相繼參與，顯示企業對SROI的重視逐漸提升。

曾于哲會計師表示，SROI可透過問卷、訪談及利害關係人的建議回饋，將專案成果的好處系統化的予以衡量和報導，進一步管理企業的社會影響力。

(工商 )