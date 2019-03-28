資誠（PwC）28日成立「PwC創業成長加速器」。資誠聯合會計師事務所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，許多新創企業搶賺機會財，卻忽略了企業長期經營需要具備的多元管理能力。

周建宏認為，台灣新創企業資金不是唯一的關鍵資源，還要調整出一個經得起商業環境考驗的體質。

資誠聯合會計師事務所市場暨業務發展長林鈞堯表示，台灣不乏政府、大型企業支持的加速器或者民間的育成機構，但資誠將輔導重點放在協助新創企業辨識營運管理、優化管理。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長梁華玲表示，根據《資誠2018台灣新創生態圈大調查》發現，新創生態圈其實資源、資金還算齊全，但新創事業長期發展的關鍵在於平台機制，穩健連結各個利害關係人還有各項資源。

梁華玲認為，創業成長加速器不僅希望成為新創企業規模成長的推手，同時也能協助大型企業與投資人，進行投前評估與投後管理，創造更多投資新創企業的成功案例。

(工商 )