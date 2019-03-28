新竹市培英國中女聲合唱團在今年的「107學年度全國學生音樂比賽」大放異彩，為新竹市摘下全國特優第1的冠軍獎座。（陳育賢攝）

新竹市培英國中在今年的「107學年度全國學生音樂比賽」大放異彩，除管樂團已連續3年獲全國特優第1名的佳績外，女聲合唱團今年更為新竹市摘下全國特優第1的冠軍獎座，是新竹市女聲合唱項目10年來最好的成績。

培英國中合唱團指導老師陳怡君指出，培英合唱團已連續兩年拿到全國特優，去年屈居第2，今年捲土重來不負眾望拿到全國第1名，這也是新竹市女聲合唱團代表隊10年來首次拿到第1名的佳績。

此次參加全國音樂比賽國中女聲合唱組，演唱指定曲為Turn Around、自選曲為Cantate Domino，要爭取到佳績必須靠團隊合作，學生演唱的拉丁曲目，不僅咬字要清楚，還要能展現音韻，尤其要以不同語言詮釋相當不容易，這都是師生們利用社團及周末假日辛苦練習的成果。

校長丁淑觀表示，學生們參與社團都很認真，且利用課餘時間練習，能拿到全國第1名，相當不簡單，繼該校的管樂團之後，合唱團也成全國的冠軍隊伍，代表培英國中均衡化的教學，讓學生在各領域都有優異的表現。

此外，新竹市將於4月10日舉辦7校聯合音樂會，培英國中合唱團也將參加，同時發起以3張發票來兌換1張門票，共同募集發票捐助弱勢團體的活動，讓孩子用音樂分享的方式，力行公益慈善。

(中時 )