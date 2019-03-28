IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）今日召開法說會，展望今年營運，發言人呂連瑞表示，首季淡季營運將較上季下滑，但可望優於去年同期。今年將持續改善製程能力，提升良率及效率，象徵本業營運的營業利益力拚轉盈，致力朝全年恢復獲利目標邁進。

南電2018年合併營收288.32億元，年增8.3％，毛利率1.21％、營益率負4.11％，表現為近3年最佳。稅後虧損5.84億元、每股盈餘0.9元，較前年虧損19.58億元、每股虧損3.03元大幅好轉，虧損幅度為近3年最小。

其中，南電去年第四季合併營收77.52億元，季減2.06％、年增15.41％。毛利率6.35％、營益率1.39％，雙創3年半高點，本業由虧轉盈。稅後淨利2.61億元，季增逾4.57倍，每股盈餘0.41元，較第三季0.07元跳增，並較前年同期大幅轉盈，獲利寫近2年高點。

觀察去年產品應用比重，南電網通占44％、消費性電子23％，車用15％、個人電腦14％。呂連瑞表示，主因提升高值化產品銷售比重，提升產品平均售價、帶動產品組合改善，配合新世代網通產品良率提升所致。

展望今年，南電將持續改善製程能力，提升良率與效率，減緩淡季對營運影響。同時，將陸續推出人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）、5G網通設備及7奈米繪圖晶片載板，並開發新世代系統級封裝（SiP）載板、車用電路板等產品，持續優化產品組合。

呂連瑞表示，受傳統淡季及中美貿易戰影響，南電首季營收估較去年第四季下滑，但會優於去年同期表現，全年則力拚營業利益轉正、朝恢復獲利目標邁進。法人指出，ABF載板市況需求仍強，使南電的5G應用ABF載板產能持續滿載，首季營運可望有撐。

(時報資訊)