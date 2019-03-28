2019年4月1日起，彭博將把中國在岸債券納入其彭博全球綜合指數。瑞銀資產管理認為，這對中國金融市場開放以及全球資本配置最終向中國再平衡均具有重要意義。隨著對人民幣資產的需求增加，人民幣將會走強。事實上，這種趨勢已經出現，2018年1季度通過股票互聯互通機制的北上資金大幅增加，預計2019年資金將會保持強勁水準。

瑞銀資產管理亞太債券主管貝斯高表示：「彭博將中國在岸債券納入指數對全球資本市場而言是重大變革，並且將加速擴大中國在岸債券市場規模，進而超越日本成為全球第二大債券市場。單從資金量以及全球資本市場的轉變來看，這會是全球資本市場一段時間以來最大的變化。我們認為所有的投資者都應該關注。」

首先是資金流入量，估計在納入階段，流入資金在2500億至5000億美元之間，而且這還只是被動資金。如果我們加上主動型投資者、各國央行以及主權財富基金，這一數字將會更大，可能會達到數兆美元。其次，指數納入事關全球資本市場的再平衡。事實上，與中國在全球經濟中的比重相比，全球對中國的投資比重偏低，納入指數將使資產配置者開始關注中國，這將導致全球資本配置再平衡的過程中將中國納入考慮。

對全球投資者而言，投資中國在岸債券有什麼好處？瑞銀資產管理認為，相較於全球整體債券市場，中國在岸債券平均久期較短，而且通常具有可觀的收益率。例如，截至2019年1月31日，中國政府及政策性銀行債券的平均久期為5.5年，平均收益率為3.2%，而當前彭博巴克萊全球綜合指數的平均久期為7年，平均收益率為1.9%（未對沖）。

由於納入指數的在岸債券的獨特特性，令在岸債券成為非常有吸引力的機會組合。這有助於進一步分散風險和回報來源，而且還具有收益上升潛力，同時與其他固定收益市場的相關性較低。

(時報資訊)