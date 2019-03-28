達方(8163)深耕電動自行車領域，公司於今年入股世同，垂直整合搶攻電動自行車代工訂單，希望能成為電動自行車的EMS廠，達方預估，今年電動腳踏車及電池相關綠能產品營收將較去年倍增，上看32億元到50億元，看好電動自行車市場成長，達方今年將投資10億元擴產，達方董事長蘇開建表示，綠能相關產品佔今年營收比重可望達15%到20%，對達方獲利將有正面助益。

達方在E-Bike產業已耕耘多年，以電控與電池的核心競爭力出發，與國際大廠密切合作開發各式E-Bike解決方案，公司在今年以現金7.2億元取得世同金屬公司60%股權，雙方策略合作，以完整的供應系統爭取高階自行車與E-Bike訂單，成效可望自今年下半年開始顯現。

去年達方電動自行車銷售約1萬到2萬台，預估今年可望突破2萬台。

根據研究報告指出2018年歐美市場全年銷售數量已達210萬台，預估2025年將可成長到380萬台。因應E-Bike的發展，自行車的動力與傳動系統將由電子化系統來主導，為因應電動自行車市場成長趨勢，達方集團將大舉擴產，蘇開建表示，今年將在德國、台灣及越南三地進行擴產，預估台灣及德國的電動自行車產能均將從目前的年產1萬台增加至5萬台，越南當地亦已簽訂購地意向書，未來越南廠建產完工後，至少可年產10萬台。

經過5年的努力，達方綠能產業已在去年11月正式轉虧為盈，由於世同一年營收約17億元，在5月開始認列世同營收後，預估今年電動自行車代工營收將大幅成長，預估今年電動自行車營收可望較去年倍增，上看32億元到50億元，今年綠能產業佔營收可望達15%到20%。

(時報資訊)