檢警日前在高雄港查獲貨櫃夾藏破紀錄1.5噸毒品，案情28日急轉直下，竟傳出任職保三總隊的吳姓員警涉嫌帶著林姓領貨人辦理報關，有協助躲避藏毒貨櫃遭開櫃檢驗的嫌疑。吳員坦承，有介紹該報關業者與主嫌認識，但沒有全程參與此案。目前，保三對此事件已經自清，並尊重檢方偵辦。

橋頭檢方證實確有此事，目前仍在調查中。檢警調查，販毒集團對通關的方式很熟悉，經查發現是有警員指導，對此高潮劇情，檢警同感錯愕。吳姓員警由於長期任職保三，對於海關審核、抽驗流程相當熟悉，他在案發後已經主動請辭。

由於此案在今年1月創下破獲「國內史上單一運輸數量」紀錄，橋檢與保三在高雄關查扣來自越南的2個夾藏毒品貨櫃，查獲以茶葉包裝偽裝、重達1500公斤的安非他命、K他命毒品，檢警當時都對查緝成果很滿意，各自通報媒體，但如今卻傳出警員涉嫌護航，劇情急轉直下。

保三總隊28日說，吳姓警員在接受偵訊時承認部分案情，坦承他有協助報關，但不清楚是替巨量毒品走私。橋頭地檢署依犯毒品、偽造文書罪嫌命令交保5萬元，將深入追查他與販毒集團關係，也釐清是否有對價關係。

警方表示，吳姓警員是內勤承辦業務者，並非外勤負責貨櫃查驗的員警。他在了解此案是毒品走私案後，立即協助專案小組往上追查，並逮捕林姓等相關涉案人到案，進而偵破此走私集團。

警政署強調，此案是保三大隊主動移送檢察官偵辦的案件，對於涉案同仁一切勿枉勿縱，絕不包庛，並尊重檢方偵辦。

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(旺報 )