裝置藝術《隱匿的生長》，作者江枚芳。（台南市文化局提供）

裝置藝術《尺度設計》，作者高百慶。（台南市文化局提供）

裝置藝術《記憶的耳朵聚離》，作者劉芳一。（台南市文化局提供）

台南市文化局推動「烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場」計畫，今年除了舉辦麻豆糖業大地藝術祭，近日也將大地藝術祭展出的9件大型公共裝置藝術作品移至舊糖鐵龍泉月台，用藝術作品改造已經停駛荒廢的車站月台，成為地方新亮點。

台南市文化局副局長周雅菁表示，原糖鐵龍泉月台曾是最靠近曾文溪畔的軌道客運月台，在糖鐵廢線後曾經長期湮沒於荒煙蔓草間，透過文化部文資局補助「烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場」中長程計畫，方得以重獲新生。

周雅菁表示，今年2月1日至3月1日總爺藝文中心在麻豆區舉辦麻豆糖業大地藝術祭，龍泉月台也納入展場中，藉由公共藝術作品展出，重啟人與自然環境的對話；後續也將9件展出的公共裝置藝術作品永久移至糖鐵龍泉月台，用藝術作品重新賦予龍泉月台嶄新面貌，成為公共藝術平台和地方新亮點

總爺藝文中心表示，這些創作者及作品包括共感地景所創作的「葉月台」、「圳棧道」、「迴身梯」三件作品；江枚芳的「隱匿的生長」、林暐翔「時序林帶」、高百慶「地景圖譜」、張惠笙「散步」、Nigel Brown「記憶的耳朵距離」、劉芳一「路徑」、蔡宛璇＆Yannick Dauby「海枯土沃」；以及蕭佑任＆鄒享想的「織徑」。期盼藉由公共藝術作品改造龍泉糖鐵月台，也能喚起居民關注地方創生議題。

(中時 )