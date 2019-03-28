針對行政院院會通過未來兩岸若要簽屬政治協議，須經國會雙重審議與公投的修法草案，對此，行政院副院長陳其邁表示，政治協議在簽署過程，恐怕會涉及到憲法秩序、修憲層次或相關法律修正，像是一國兩制與和平協議，都是高度敏感的政治性議題，因此要有完整的計畫，「在國會受到的監督，本來就跟賣水果是不同層級。」

(中時 )