陳其邁：簽政治協議不是在賣水果 17:162019/03/28 中時 朱真楷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對行政院院會通過未來兩岸若要簽屬政治協議，須經國會雙重審議與公投的修法草案，對此，行政院副院長陳其邁表示，政治協議在簽署過程，恐怕會涉及到憲法秩序、修憲層次或相關法律修正，像是一國兩制與和平協議，都是高度敏感的政治性議題，因此要有完整的計畫，「在國會受到的監督，本來就跟賣水果是不同層級。」 (中時 ) #陳其邁 推薦閱讀 回應陳其邁一國兩制 韓國瑜：回去酒館等我好好聊 10:372019/03/25 政治 出席林口社會住宅入厝 陳其邁：讓民眾擁有安居樂業的住所 20:272019/03/25 政治 被韓國瑜嫌廢話多 陳其邁：事後才提中華民國 13:032019/03/26 政治 嗆韓國瑜馬後炮 網轟陳其邁：暖男當假的呀！ 15:442019/03/26 政治 韓國瑜訪陸閉門會議太多 陳其邁：黑箱恐引發爭議 13:282019/03/27 政治 陳其邁：盼Google智慧台灣計畫加速產學政合作 15:212019/03/27 政治 Google擴大在台投資 陳其邁按讚 16:412019/03/27 政治 陳其邁：經部等跨部會應確保5月底前供水穩定 19:552019/03/27 政治 《經濟》陳其邁：穩定5月前供水，落實汛期整備 07:452019/03/28 政治 與LINE合作打假 陳其邁：我是假訊息受害者 16:232019/03/28 政治 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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