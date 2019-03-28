郭潤庭撒的是中華民國國旗及五星旗的碎紙片，直接打臉她的瞎話。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜今（28）日中午返抵國門，小港機場側門爆發推擠衝突。獨派團體成員「潑漆妹」郭潤庭，在現場豪灑已撕毀的「國旗」，更與韓粉阿伯爆發肢體衝突。事後，郭竟在臉書瞎稱記者不會看「國旗」，直指「裂的是中國五星旗」，但證據會說話，媒體在場捕捉到，她從包包裡頭拿出中華民國國旗與中國五星旗綜合旗的碎紙片，直接打臉郭的睜眼說瞎話。

獨派團體「FETN –蠻番島嶼社」發言人郭潤庭，今與多名團體成員到場抗議韓國瑜「賣台」。郭先是拿出撕毀的國旗撒滿地，韓粉阿伯從她背後推了一下，接著獨派團體成員立即將阿伯推倒在地，這時才引發警方關注，上前架開勸阻，但獨派、韓粉雙方仍爆發激烈口角衝突。

郭在臉書上指責媒體並聲稱，「我裂中國五星旗🇨🇳中時寫我裂「國旗」看起來中時 ê「國旗」tiō 是五星旗、中時上愛 ê 韓囯瑜 tiō 是挑戰習近平、做後一任中國國家主席 ê 人才」。

她還挑釁說，「＃BTW不知我裂五星旗ē乎人用中華民國刑法第160條第1項辦亜是第118條辦？＃我是郭潤庭我主張台湾独立建國。」

不過郭的在臉書上只po出她撕毀的五星旗一角，企圖混肴視聽，不過有熱心網友扮柯南，發現打臉證據。從照片來看，當時郭是從包包拿出已經撕碎的「國旗」，那面旗子正是我國國旗加上五星旗的綜合旗，事實並非郭所陳述。

(中時 )