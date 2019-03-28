藝術家陳芍伊的創作充滿奇幻感。（許素惠攝）

藝術家陳芍伊的作品透露著一股隱隱的神祕感。（許素惠攝）

擅長融合2D的敘事性圖像繪畫與3D立體雕塑的藝術家陳芍伊，作品多次在國外展覽，也獲獎無數，28日受國立虎尾科技大學之邀開展《永夜》，陶瓷雕塑不論是動物或人物，都充滿了奇幻意境，並透著一股神袐感，即日起展至4月25日。

陳芍伊說，《永夜》理念是寫實的幻夢，人與人在前進或交錯的擦肩中，那些支端末節的輕微簇擁，是真實的遇過，卻因輕微而感到似夢似幻，造就周而復始的經驗感。

陳芍伊指出，她以肢體（立體雕塑）作為載體，從皮膚中長出的（平面繪畫）情節故事，如刺青般的記憶給人虛實錯亂的意象，藉由共同經驗的相同性，達到與他人的共鳴，同時也感受到如異刺哽喉的不協合，逐步瓦解感官的直觀性，而來自於幻象的源頭，也是個體心靈的真實狀態。

虎科大副校長楊達立表示，陳芍伊以不同技法堆疊作品表面，兼具濃厚故事性的繪畫符號，以及陶瓷特有肌理，傳達人與人之間共同的經驗，很能和觀者交流、共鳴。

(中時 )