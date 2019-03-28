小七無人店不喊卡！統一超商總經理黃瑞典日前在媒體茶敘上說，7-ELEVEN無人店X-STORE「暫時擱置」，此話被外界解讀為無人店計畫「喊卡」，不過，統一集團董事長羅智先今（28）在法說會上表示，「X-STORE」未來每一年都會開一家，在全台各地展店。

羅智先說，X-STORE本來就不是為我們這一代，而是為下一代而做，但不能等到下一代才做這件事，因為消費習慣需要時間養成，相關科技設備及資訊系統也要有實務驗證。他強調，「它（無人店）不會賺錢，但是非做不可！」

另，針對無人店降低人事成本的議題，羅智先也強調，小七發展無人店並不是為了降低成本，而是台灣人口一天比一天少，要預防將來找不到可服務的人。

他說，經過測試，目前一家店有30％的業務可不經過人處理，假設這30％人力可釋放出來 在資源配置上就有很多思考，「這個不做我們永遠不知道」，他強調，「我們這方面還是會繼續做下去！」

對於外界認為，無人店恐缺少「人的溫度」，他也強調，「將來你要溫暖，機器人也可以很溫暖」，換言之，這非無人店展店與否的關鍵問題。

另，針對外界關心7-ELEVEN部分門市非24小時營業的議題，羅智先也說，事實上是「沒有24小時開店的條件」，他直言，如果沒有消費者的話「你開在那邊幹嘛」，他認為很多地方已經沒有人，一天開16小時也已很足夠。

(工商 )