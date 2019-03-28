桃園市與法國格勒諾布爾29日締結姊妹市滿1周年，格勒諾布爾代表團28日訪桃，共同切蛋糕慶祝周年紀念，雙方互贈兩地特色食物紅棗和核桃，伴手禮紅棗核桃糖象徵彼此關係緊密，未來在智慧城市、生技醫療、新創產業及觀光旅遊等方面有更多合作機會。

格勒諾布爾以核桃和紅酒聞名，祕書處長顏子傑送上桃園復興區三光五月桃精釀而成的水蜜桃啤酒「桃酒喝」和美顏棗禮盒、紅棗精萃面膜禮盒，他說，桃園的食品加工廠把「紅棗」跟「核桃」做成點心，就像把兩個城市的友誼「緊密的結合在一起」，也藉此機會向國際推廣桃園獨有的紅棗觀光工廠。

鄭市長下午出席有「歐洲矽谷」之稱的格勒諾布爾與現正發展「機場經濟學」桃園滿周年的慶祝論壇「2019智能移動5G啟動智慧物流5G高峰論壇」，他特別恭喜格勒諾布爾主席法拉利（Mr. Christoph Ferrari）喜獲麟兒，也希望台、法的各項交流更為密切。

顏子傑說，格勒諾布爾在高科技、新能源、智慧醫療等項目上著墨極深，這也都是桃園發展借鏡很好的項目。法國所成立「La French Tech」促進新創產業發展網絡，桃園市府青年事務局青創指揮部與中壢新明青創基地，目前都是「French Tech Taiwan」的合作夥伴。

(中時 )