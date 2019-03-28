ORIS Artelier Grande Lune大視窗月相鑽表，搭配環保皮革表帶，10萬8000元。（ORIS提供）

ORIS Artelier月相盈虧表，6萬6000元。（ORIS提供）

ORIS Artelier鏤空鑽表，採用環保皮革表帶，8萬元。（ORIS提供）

ORIS Big Crown 指針式日期青銅表，5萬元。（ORIS提供）

ORIS Carl Brashear青銅限量計時碼表，向《怒海潛將》主角人物非裔海軍潛水長Carl Brashear致敬，14萬9000元。（ORIS提供）

林曉同與女兒Vivian攜手拍攝ORIS專題，林曉同佩戴ORIS Carl Brashear限量計時腕表，象徵勇於挑戰冒險的精神，Vivian則佩戴ORIS的Artelier系列月相女表，採用環保皮革表帶，有愛護地球、生命永續的意義。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／林曉同穿Ferragamo 休閒服、Vivian穿Blugirl洋裝）

珠寶設計師林曉同日前釋出一幀他與女兒Vivian的合影，作為玉熊系列珠寶的形象照，剛滿20歲的女兒Vivian出落大方、亭亭玉立，讓人驚豔。這回林曉同和女兒接受本報邀請進棚拍攝ORIS腕表時尚專題，寶貝女兒撒嬌似地勾著他的手，難掩「吾家有女初長成」的喜悅。

Vivian十五歲時就離家前往紐約念書，在沒有父母陪同的情況下，一個人登上飛機。當時林曉同問女兒「會不會害怕？」，女兒點點頭，強忍許久的眼淚再也不受控制，撲簌簌地流下來，倒在他的懷裡啜泣：「讓我哭一下下，一下下就好！」

雖是多年前的往事，但林曉同回憶起當時女兒離家的一幕，仍是感慨萬千，「不知她是那裡來的勇氣，堅持要一個人搭飛機赴美，讓我感到驕傲，但也萬分不捨。」

原本在一旁淺笑不語的Vivian，此時笑得燦爛：「其實是爸爸給我的勇氣啊！」

Vivian笑說，從小爸爸就帶著她和弟弟上山下海，海釣、攀岩、玩滑翔翼，練就了「什麼都不怕」的本事，「聽媽媽說，我不到一歲還不會走路時，爸爸在我身上套個泳圈，就把我丟到海裡自己玩。」

正因為有父母的愛作為她堅強的後盾，Vivian隻身赴美求學，勇於追求夢想，近日還申請到倫敦中央聖馬丁學院的交換學生，即將轉往倫敦求學。她笑說，爸媽放手鼓勵她追求夢想，毫不設限，就連她主修品牌管理，而非爸媽所期望的珠寶設計時，也是二話不說全力支持。

林曉同和Vivian這對父女檔進棚拍攝ORIS腕表專題，佩戴的腕表也大有典故。林曉同佩戴的是ORIS Carl Brashear限量計時腕表，是紀念美國第一位非裔海軍潛水長Carl Brashear，同時也電影《怒海潛將》的主角人物，激勵人們不斷挑戰冒險，就像林曉同帶著兒女上山下海、鼓勵孩子勇敢接受挑戰一樣。

Vivian則佩戴ORIS的Artelier系列月相女表，皮革表帶符合歐洲環境永續水土保育的標準，生產過程無污染，肩負著愛護地球的神聖使命，也有使命傳承、生命延續的意義。

(中時 )