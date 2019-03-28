ORIS Artelier Grande Lune大視窗月相鑽表，搭配環保皮革表帶，10萬8000元。（ORIS提供）
ORIS Artelier Grande Lune大視窗月相鑽表，搭配環保皮革表帶，10萬8000元。（ORIS提供）
ORIS Artelier月相盈虧表，6萬6000元。（ORIS提供）
ORIS Artelier月相盈虧表，6萬6000元。（ORIS提供）
ORIS Artelier鏤空鑽表，採用環保皮革表帶，8萬元。（ORIS提供）
ORIS Artelier鏤空鑽表，採用環保皮革表帶，8萬元。（ORIS提供）
ORIS Big Crown 指針式日期青銅表，5萬元。（ORIS提供）
ORIS Big Crown 指針式日期青銅表，5萬元。（ORIS提供）
ORIS Carl Brashear青銅限量計時碼表，向《怒海潛將》主角人物非裔海軍潛水長Carl Brashear致敬，14萬9000元。（ORIS提供）
ORIS Carl Brashear青銅限量計時碼表，向《怒海潛將》主角人物非裔海軍潛水長Carl Brashear致敬，14萬9000元。（ORIS提供）
林曉同與女兒Vivian攜手拍攝ORIS專題，林曉同佩戴ORIS Carl Brashear限量計時腕表，象徵勇於挑戰冒險的精神，Vivian則佩戴ORIS的Artelier系列月相女表，採用環保皮革表帶，有愛護地球、生命永續的意義。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／林曉同穿Ferragamo 休閒服、Vivian穿Blugirl洋裝）
林曉同與女兒Vivian攜手拍攝ORIS專題，林曉同佩戴ORIS Carl Brashear限量計時腕表，象徵勇於挑戰冒險的精神，Vivian則佩戴ORIS的Artelier系列月相女表，採用環保皮革表帶，有愛護地球、生命永續的意義。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／林曉同穿Ferragamo 休閒服、Vivian穿Blugirl洋裝）

珠寶設計師林曉同日前釋出一幀他與女兒Vivian的合影，作為玉熊系列珠寶的形象照，剛滿20歲的女兒Vivian出落大方、亭亭玉立，讓人驚豔。這回林曉同和女兒接受本報邀請進棚拍攝ORIS腕表時尚專題，寶貝女兒撒嬌似地勾著他的手，難掩「吾家有女初長成」的喜悅。

Vivian十五歲時就離家前往紐約念書，在沒有父母陪同的情況下，一個人登上飛機。當時林曉同問女兒「會不會害怕？」，女兒點點頭，強忍許久的眼淚再也不受控制，撲簌簌地流下來，倒在他的懷裡啜泣：「讓我哭一下下，一下下就好！」

雖是多年前的往事，但林曉同回憶起當時女兒離家的一幕，仍是感慨萬千，「不知她是那裡來的勇氣，堅持要一個人搭飛機赴美，讓我感到驕傲，但也萬分不捨。」

原本在一旁淺笑不語的Vivian，此時笑得燦爛：「其實是爸爸給我的勇氣啊！」

Vivian笑說，從小爸爸就帶著她和弟弟上山下海，海釣、攀岩、玩滑翔翼，練就了「什麼都不怕」的本事，「聽媽媽說，我不到一歲還不會走路時，爸爸在我身上套個泳圈，就把我丟到海裡自己玩。」

正因為有父母的愛作為她堅強的後盾，Vivian隻身赴美求學，勇於追求夢想，近日還申請到倫敦中央聖馬丁學院的交換學生，即將轉往倫敦求學。她笑說，爸媽放手鼓勵她追求夢想，毫不設限，就連她主修品牌管理，而非爸媽所期望的珠寶設計時，也是二話不說全力支持。

林曉同和Vivian這對父女檔進棚拍攝ORIS腕表專題，佩戴的腕表也大有典故。林曉同佩戴的是ORIS Carl Brashear限量計時腕表，是紀念美國第一位非裔海軍潛水長Carl Brashear，同時也電影《怒海潛將》的主角人物，激勵人們不斷挑戰冒險，就像林曉同帶著兒女上山下海、鼓勵孩子勇敢接受挑戰一樣。

Vivian則佩戴ORIS的Artelier系列月相女表，皮革表帶符合歐洲環境永續水土保育的標準，生產過程無污染，肩負著愛護地球的神聖使命，也有使命傳承、生命延續的意義。

(中時 )

#女兒 #腕表 #珠寶 #爸爸 #父母