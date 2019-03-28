LINE今天宣布將串起O2O最後一哩路，店家搜尋神器「LINE SPOT」第三季在台上線。

LINE希望拉近用戶與實體店家的距離，同時讓實體店家也可以分享LINE的流量，享有各種支持行銷活動的工具。在2019年，LINE將深化線上線下生態圈的連結，讓實體店家在LINE中更容易被看見，而實現這個願景的關鍵服務就是LINE SPOT。

LINE SPOT是以地圖為基礎的店家資訊。對店家來說，可以在LINE SPOT永久免費登錄地址、刊登服務與照片，並整合所串接的LINE相關服務資訊，像是自家LINE官方帳號、是否可使用LINE Pay付款、或是否透過LINE酷券發行優惠券等等；若用戶來店後有留下星等與評論，店家也可在此回應。同時，LINE SPOT也正與台北市、桃園市、新竹市、高雄市（排序由北到南）等縣市政府相關單位接洽合作，未來像是在地節慶、商圈優質店家等，也有機會透過縣市政府的相關單位協助納入LINE SPOT中。

對用戶來說，LINE SPOT將是最方便的逛街目錄。在LINE聊天室內下方選單中，將新增可即時分享店家資訊的按鍵，點選後就會啟動服務，喚出以用戶位置為中心的附近店家資訊。用戶可以在地圖中輕鬆瀏覽、搜尋店家資訊、觀看網友評論，並一鍵分享數位形式的商家名片到LINE聊天室給好友，免除以往需要「先把商家資料查好再轉貼到聊天室」分享給好友的不便。

(時報資訊)