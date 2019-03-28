IET-KY(英特磊)(4971)公布2018年財報，全年稅後盈餘為5136萬元，年減59.88%，每股盈餘為1.42元，英特磊總經理高永中表示，目前VCSEL磊晶片已初步進入量產，客戶需求及客戶數量均逐步放大，磷化銦產品部分，APD及PIN磊晶片應用於大型資料庫與雲端運算已建立良好口碑，預期訂單將持續增長，大尺寸5G應用HBT也與大廠合作開發，估計年底毫米波PA(28 GHz)將進入5G手機應用，希望擴大市場佔有率。

英特磊下午舉行法說會，公布2018年財報，2018年合併營收為6.5億元，年減26.05%，受到營收下降，營業費用比例升高，固定生產成本下降幅度有限影響，全年營業毛利為2.32億元，年減28.61%，合併毛利率為35.7%，年減1.27個百分點，由於推銷、管理及研發等營業費用總額也較前一年度支出增加，主要為新廠完工相關管理及研發費用增加，計入營業外收支後，稅後盈餘為5136萬元，年減59.88%，每股盈餘為1.42元，公司董事會決議配發股息每股1元。

就產品比重來看，砷化鎵約佔2018年營收55%，磷化銦佔25.2%，銻化鎵佔19.2%。

高永中表示，砷化鎵產品中營業額以用於汽車防撞雷達與高頻國防應用之高毛利pHEMT晶片為主，高頻及高功率VCSEL磊晶產品用於資料中心是主要成長動能，目前VCSEL磊晶片已初步進入量產，客戶需求及客戶數量均逐步放大，公司將努力提升生產良率，進而創造更多獲利。

在磷化銦產品方面，IET-KY的APD及PIN磊晶片應用於大型資料庫與雲端運算，預期訂單將持續增長，大尺寸5G應用HBT也與大廠合作開發，估計年底毫米波PA(28 GHz)將進入5G手機應用，以擴大市場佔有率。

在銻化鎵部分，IET-KY與客戶共同研發生物光電檢測磊晶片已有持續及產品系列訂單，聚焦平面陣列(FPA)將逐漸進入主流國防裝置，今年將持續開拓成長快速的銻化鎵紅外磊晶材料應用市場。硬體構件方面：將與重點客戶簽訂定期保養合約，購件配套出售，與專用機台合約，期能提供更多樣服務，並增加營收。

世界通訊大廠預測，2022年將有5.5億個5G用戶；根據國際電信設備巨頭之一愛立信最新的5G商機報告預測，到2026年，5G將為全球創造5820億美元的商機；IHS Markit的5G經濟研究報告更指出，2035年5G可造就高達12.3兆美元的商品和服務。

相較於同業，英特磊除有砷化鎵之外，更有先進磷化銦與銻化鎵等產品，主攻利基型產品；另一方面，受惠5G基礎建設，英特磊近期磷化銦HBT用於5G產品可望增加，磷化銦5G磊晶片能提供更低功率消耗、更佳電氣特性，因而使手機待機電壓更低、功率放大倍率更佳。其他應用則有高頻量測儀器元件(示波器)及光通訊用光接收器等，成為搶攻5G商機利器。

(時報資訊)