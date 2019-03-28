華紙（1905）今（28）日召開法說會，公布2018年合併營收創240.25億元新高，年增5.2％，惟毛利率9.7％、營益率2.4％，低於前年10.4％、3.6％。加上業外收益減少14.5％，歸屬母公司稅後淨利4.45億元，年減28％，每股盈餘0.4元，低於前年0.56元。

華紙董事會日前股利分派案，擬配發每股現金股利0.35元，盈餘配發率87.5％，以今日收盤價9.64元計算，現金殖利率約3.63％。公司將於6月21日召開股東常會，全面改選6席董事及3席獨董。

華紙去年第四季合併營收59.91億元，季減1.5％、年減4.7％。毛利率11.7％，優於第三季9.6％、低於前年同期12％，營益率2.5％，低於第三季2.9％及前年同期4.7％。歸屬母公司稅後淨利0.94億元，季減46.1％、年減36.9％，每股盈餘0.08元。

華紙指出，去年營收創高，主要受惠各類紙品上半年需求穩健成長，然下半年原物料價格劇烈波動，導致毛利率及營益率下滑。去年第四季營運下滑，主要受中美貿易戰影響國際貿易、消費力道趨守，大宗原物料價格震盪下跌，以及廣東鼎豐研發增加導致費用增加2成。

展望今年，華紙副總經理暨發言人陳瑞和表示，受春節連假及國際貿易紛爭影響，客戶訂單能見度依舊保守，原物料價格亦受影響，公司對今年營運仍持保守審慎看待。不過，預期隨著國際貿易紛爭逐漸明朗化，認為整體需求有機會倒吃甘蔗。

(時報資訊)