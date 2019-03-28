美國聯邦眾議員約霍27日與總統蔡英文對談時表示，台灣有自己的經濟體系、政府、國歌與軍隊，在21世紀的現在，是承認台灣是國家的時候了。

據中央社報導，蔡總統過境夏威夷以視訊會議方式出席華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）論壇，活動由傳統基金會會長詹姆斯（Kay Coles James）主持，基金會創辦人佛訥（Edwin Feulner）、參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）與眾議員約霍（Ted Yoho）與談。

約霍結論時向蔡總統表示，台灣有自己的經濟體系、政府部門、國歌與軍隊，在21世紀的現在，是承認台灣是主權國家的時候了。從科技、農業到公共衛生等各方面，台灣對國際社會貢獻良多，台灣應該被承認。

參議院外交委員會亞太小組主席賈德納表示，很少有國家像台灣，贏得美國跨黨派議員堅定支持，過去一段時間包括台灣旅行法、亞洲再保證倡議法等都獲兩黨議員一致支持，共同致力加強美台雙邊關係。這樣的支持不僅將持續，還更堅定，這是跨黨派國會議員向全球傳遞的強烈訊息，亦即美國堅定支持台灣。

賈德納提到日前曾致函眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi），邀請蔡總統前往國會演說，因為這是民主之聲，是民主的領袖，這樣的聲音應該被聽見。他會持續致力加強台美關係，特別是現在風險與壓力日增，更需和共享價值與友誼的盟邦站在一起。

此外，美國學者孔傑榮27日在駐紐約辦事處晚間與費城智庫外交政策研究所（FPRI）合辦「台灣關係法立法40週年：台美關係之恆久架構」研討會說，國務院應調整台灣高層訪美限制，營造更多和總統蔡英文當面交流的機會，蔡訪美不見得要到白宮，但應獲准拜訪外交關係協會（CFR）等重要智庫，自由交流看法。而對於台灣駐外機構使用「台北經濟文化辦事處」名稱，他主張台北應改為台灣。

(中時電子報)