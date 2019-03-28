延續持續擴大在台投資的策略，LINE於今（28）日舉辦「LINE CONVERGE 2019 春季記者會」，會中公佈2019年LINE將在台推出「LINE謠言查證」官方帳號、LINE SPOT商家資訊、LINE MUSIC音樂串流服務、一站式派樣行銷的「LINE樂兌」等全新服務。在台上線7年來，LINE逐步實踐企業使命，即「拉近人與人、人與資訊及應用服務間的距離」，LINE台灣董事總經理陳立人特別感謝台灣用戶與夥伴對LINE的支持，面向2019年，LINE將持續耕耘台灣市場，並延續去年訂定的三大在台發展方向：擴大社會參與、創造共榮生態，以及發展多元服務，以創新技術打造更優質的使用體驗，同時匯聚各界蓬勃能量，為社會帶來正向改變。

針對 2019年LINE在台發展主軸之一「擴大社會參與」，LINE 將正式啟動 「LINE 數位當責計劃」，透過杜絕、防止擴散與預防的三個階段，期待能善盡企業社會公民責任，與政府、新聞媒體、民間組織，以及用戶攜手對抗日益氾濫的假訊息與錯誤訊息，讓利用 LINE 作為訊息交流重要渠道的 2,100萬用戶，能真正因為平台而受益。

（1）「LINE謠言查證」官方帳號與官方網站：為杜絕假訊息的傳散，LINE希望能提供用戶可以輕鬆查核可疑信息的服務，這個服務包含了將名為「LINE 謠言查證」的官方帳號，以及一個展示「查核中」與「查證完畢」訊息列表的網站，並且連結了多個事實查核機構。用戶將可以在「LINE謠言查證」官方帳號中提報可疑訊息，讓連結在聊天機器人後台的各大查核機構進行查核回報。在查核機構方面，首波將與「台灣事實查核中心」、「Cofacts 真的假的」、「ＭyGoPen」與「蘭姆酒吐司」4家查核機構合作。此外，我們也將連結行政院即時新聞澄清平台的內容，在謠言查證的官方網站上，由政府相關部門第一時間澄清所有國安、民生、災防等重大訊息。「LINE謠言查證」官方帳號與官方網站預計今（2019）年第二季推出。

(2) LINE TODAY「謠言破解」專區：在LINE本身的平台上，除了提供官方帳號與開發資源來支持查核機構推展他們的工作，未來也會在LINE TODAY首頁「今日頭條」中的「謠言破解」專區刊登查核結果，讓已查核過的訊息有更廣大的觸及面。

(3) 媒體識讀系列活動：閱聽眾的識讀與思辨能力的提升，是對抗假訊息與錯誤訊息的最有效防線。今（2019）年為了能更具體的培養LINE用戶的媒體素養，更強化媒體識讀能力，實質推廣識讀的普及教育，包括舉辦線上的全民數位推廣活動，用深入淺出的溝通方式讓大家理解如何辨識假訊息。另外，線下更將舉辦教師教學研習營，以種子概念散播正確訊息判斷準則。

(中時電子報)