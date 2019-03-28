立法院副院長蔡其昌（右四）集相關單位會勘西濱快速公路大安段，爭取施作隔音牆，解決車流噪音問題。（王文吉攝）

立法院副院長蔡其昌28日邀集相關單位會勘大安溪社尾堤防，水利署承諾將在汛期前完成整治工程，並在沿岸置入消波塊，將河心導正至水道中央。蔡其昌一行昨也會勘西濱快速公路隔音設備，公路總局承諾將投入1800萬元，增設大安段隔音牆，預計今年8月底前完工。

蔡其昌先前爭取近3000萬元經費，將大安溪沿岸造灘固防，三河局現已進行上游護岸整治作業，預計7月汛期前完工。當地民眾建議社尾堤防連接三十甲中下游堤防，能加強護岸完整防護。水利署官員允諾，將投入消波塊導正河心，讓居民居住安全獲得更好的保障。

西濱快速公路大安段高架化通車後，車流所產生的噪音問題讓附近住戶苦不堪言。蔡其昌與台中市議員施志昌建議增設隔音牆，公路總局將投入1800萬元施作，預計今年8月底前完工，讓西濱沿線居民生活品質能夠更好。

蔡其昌表示，相信大甲溪、大安溪經過整治，變得更加堅固，西濱噪音問題也能獲得改善，只要立法院沒有議事進行，我們一步一腳印來解決，「擔任人民公僕，就是要時時傾聽鄉親意見，並且設法解決地方問題。」

頂安里長陳麗涓表示，我們這裡是風頭水尾，大安溪沿岸將成為揚塵示範區，再次感謝蔡副院長及水利署將堤防興建得更加堅固。海墘里長王勝宗也說，大安地處偏遠，人口較少，但蔡副院長並未忽略我們，不斷爭取建設，地方就是需要像這樣勤奮的民意代表。

(中時 )