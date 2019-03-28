第41屆金穗獎邀請到曾入圍第36屆金穗獎的蘇奕瑄導演，帶著去年奪下3座金鐘大獎的電視電影作品《青苔》回娘家放映，首度播放完整90分鐘版本，更帶著片中3位主角藍葦華、許乃涵、盧以恩於金穗獎影展再度團聚。

蘇奕瑄從徐自強冤獄事件獲得啟發，以《青苔》探討更生人重返社會時所遭遇的困難及家庭變故，藍葦華去年以該片奪下金鐘電視電影男主角獎，在放映結束時還一度淚灑戲院。

3位主演也預告近期皆有新作品將與觀眾見面，其中包含藍葦華演出的《夏之橘》、盧以恩將演出《糖糖online》、許乃涵則透漏4月將會有電影開拍的訊息與大家分享。

第41屆金穗獎今日舉辦頒獎典禮，頒獎人包含破億國片《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙、《人面魚：紅衣小女孩外傳》導演莊絢維及閉幕片《握三下，我愛你》導演周美玲，皆為過去金穗獎的入圍、獲獎者，象徵影人傳承。

(中時 )