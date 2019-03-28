高雄市長韓國瑜赴大陸拚經濟，短短時間爭取到53億訂單，而有意挑戰台中市第七選區立委（大里、太平）選戰的台中廣播總經理莊子富也赴廈門採訪，意外成為大陸媒體焦點。莊子富強調，韓國瑜到大陸帶來的廣告效益難以估算，未來盼協助台中市爭取國外訂單。

國民黨第七選區立委初選擬參選人莊子富指出，韓國瑜到大陸南方4城市交流的收穫豐富，台灣的水果、花卉及農漁產品享譽國際，若能開發國外訂單，可讓農民荷包滿滿，好比日前台中市長盧秀燕代言東勢茂谷柑、讓55噸茂谷柑外銷至國際市場。

莊子富並在廈門接受大陸媒體採訪，他指出，韓國瑜這次赴大陸廣受歡迎，其媒體聲量暴漲，讓更多人知道高雄，其廣告效益無法以金額計算。

莊子富強調，這次決定投入立委選舉，為的就是服務大眾，很願意協助台中的農民到世界各地市場搶訂單，像是大里、太平地區就有很好的發展潛力，需要一名能在中央爭取經費、懂行銷的立委，他有信心擔任這項任務。

(中時 )