永豐餘投控（1907）今（28）日召開法說會，公布2018年合併營收創764.39億元新高，年增14.48％，惟毛利率15.29％、營益率3.09％，低於前年17.98％、4.43％。歸屬母公司稅後淨利14.4億元，年減10.36％，每股盈餘0.87元，低於前年0.97元。

永豐餘董事會日前通過股利分派案，擬配發每股現金股利0.6元，盈餘配發率約68.97％，以今日收盤價11.8元計算，現金殖利率達約5.08％。公司將於6月25日召開股東常會。

永豐餘去年第四季合併營收195.94億元，季減1.97％、年增9.08％，創歷史次高。毛利率15.35％、營益率2.43％，低於第三季15.59％、3.84％及前年同期17.79％、4.26％。歸屬母公司稅後淨利0.99億元，季減87.44％、年增18.14％，每股盈餘0.06元。

永豐餘指出，去年第四季市場需求受國際貿易紛爭影響減緩，中國大陸紙品旺季需求不旺，所幸工紙紙器事業群在台灣及越南區的紙品需求穩健，帶動營收仍創歷史次高。由於國際漿紙價格受市場需求減緩而驟跌，亦影響營益率及整體獲利表現。

永豐餘表示，去年工紙紙器事業群體質調整有成，配合越南業務規模擴大，營收年增26.7％，漿紙事業群則因上半年需求旺盛、漿紙價格上揚，營收年增4.9％，消費品事業群亦受惠產品組合調整得宜，帶動台灣出貨量攀升，營收年增6.5％。

其他轉投資方面，申豐特用應材因客戶擴廠帶動需求成長，營收年增24.1％，揚州永道無線射頻標籤出貨穩健，營收年增4.9％。惟受下半年市場需求減緩，原物料價格下滑影響，使全年營益率及獲利表現較前年下滑。

展望今年營運，永豐餘漿紙事業群將彈性調整產品結構，開發如無螢光紙、「益利吸」紙吸管紙等環保綠色產品，聚焦高毛利率與高技術的紙品布局。工紙紙器事業群持續改善各廠營運效率，並規劃開發製程餘料資源化，開啟循環經濟新模式。

至於消費品事業群方面，永豐餘將持續研發並推廣高階紙品、潔品，調整銷售通路組合，以提升獲利貢獻。同時，面對國際貿易市場變化，永豐餘除穩健踏實經營本業，亦將持續強化資產配置，力拚營運持穩向上。

(時報資訊)