針對高雄市都市計畫委員會3月22日決議將大社工業區降編為乙種工業區一事，大社工業區石化廠商聯誼會及各工會代表在開會討論之後，認為高市都委會「侵犯」經濟部職權，將大社石化工業區降編為「乙工」，等於宣判大社石化區死刑，並發表4點共同聲明，要求應依法、依理改編、變更為甲種工業區，否則，將走上街頭抗議，也不排除控告高市都委會違法。

大社工業區石化廠商聯誼會28日指出，大社工業區為經濟部1973年依法編定的石化工業區，工業區內的廠商都必須依核定的計畫，使用土地。產業型態從一開始，就全部符合都市計畫甲種工業區規定，1998年大社都市計畫第三次通盤檢討時，卻將其變更為特種工業區，才是一個昧於事實、違反都市規劃專業的錯誤變更。因此，高市府此次辦理大社都市計畫專案通盤檢討，自應配合經濟部核定計畫及發展情況，變更為甲種工業區，而不是乙種工業區。

廠商聯誼會表示，自2018年高雄市政府啟動「變更高雄市大社都市計畫(特種工業區附帶條件規定專案通盤檢討)」以來，經濟部、相關廠商及工會代表一再重申前述法令規定，但，高雄市都市計畫委員會及其專案小組，都置若罔聞，並於日前做出降編乙種工業區的違法決議，令人遺憾，也無法接受。

廠商聯誼會說，都市計畫是匡導協助都市及經濟發展的重要工具，各級政府機關於擬訂或審議都市計畫時，除了應遵守相關法令規定，更不可侵害其他政府機關的法定職掌。大社工業區既是經濟部依法設置的石化工業區，高雄市政府即不得侵奪經濟部的法定職權，逕將此合法設置的石化工業區，透過都市計畫通盤檢討，予以強制刨除。

廠商聯誼會指出，高雄市都市計畫委員會此一違法降編決議，無異於對工安、環保都符合法規，且年產值約900億元的國家級石化工業區，宣告死刑。此一違法決議，也違背現任市長不斷宣示產業優先、以及經濟發展優先的政策。

廠商聯誼會強調，大社工業區現有廠商都是合法設立，且產品製程都符合國家環保標準。此一國家級石化工業區形成不易，不僅是國內下游各種產業的重要原料來源，也是穩定地方就業，長期回饋地方的重要經濟支柱。違法降編為乙種工業區，不僅嚴重打擊石化產業，也將對國內下游各種產業、地方就業、員工家庭生計以及鄰里回饋等產生嚴重衝擊。

廠商聯誼會說，大社工業區廠商聯誼會及各工會代表鄭重呼籲，應將大社工業區依法改編、變更為甲種工業區，以維護國家法制、發展國家經濟、保障地方就業並維持從業員工生計，否則，將走上街頭抗議，也不排除控告高市都委會違法。

(工商 )