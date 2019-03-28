財政部表示，今（2019）年自用全期與營業用上期使用牌照稅自4月1日起開徵，繳納期限至4月30日。

牌照稅開徵的範圍包括一般自用車輛、151cc以上重型機車使用牌照稅，以及營業用車輛上半年牌照稅。

今年開徵件數超過737萬輛，稅收部分預估為626.5億元。民眾可透過7大管道繳稅，包括金融機構及超商臨櫃、信用卡繳納、ATM及活期帳戶轉帳、晶片金融卡網路繳納、已辦理約定帳戶扣款。

另外，民眾也可用3大E化方式，包括下載行動支付APP繳納、掃描繳款書的QR-Code納稅、已註冊健保卡及自然人憑證線上繳稅。

財政部指出，金融機構繳納部分，納稅人可持繳款書向各代收稅款金融機構臨櫃以現金或即期票據繳納。

而便利商店僅適用於稅額在新台幣2萬元以下者，持繳款書至萊爾富、全家、統一、來來（OK）等便利商店以現金繳納，並保留交易明細表及加蓋店章的繳款書收據聯等資料。

(工商 )