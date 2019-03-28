持續擴大在台投資，LINE於今（28）日舉辦「LINE CONVERGE 2019 春季記者會」，會中除了公布2019年LINE將推出「LINE謠言查證」官方帳號、LINE SPOT商家資訊、LINE MUSIC音樂串流服務、一站式派樣行銷的「LINE樂兌」等全新服務。面向2019年，LINE將持續耕耘台灣市場，並延續去年訂定的三大在台發展方向：擴大社會參與、創造共榮生態，以及發展多元服務，以創新技術打造更優質的使用體驗，同時匯聚各界蓬勃能量，為社會帶來正向改變。

重新定義企業與用戶的溝通方程式 新「LINE官方帳號」將上線

在與商業夥伴合作的領域，針對各界密切關注的LINE官方帳號2.0計劃，LINE台灣廣告事業部副總經理王俞蓉在「LINE CONVERGE 2019 春季記者會」正式介紹完整計劃內容，同時也進一步說明這項改革背後的思維。延續總部重塑（Redesign）旗下各領域服務的發展方向，LINE希望優化官方帳號與用戶之間的溝通模式，減少用戶接收過多不需要資訊造成的疲勞感，這樣才能維持官方帳號與用戶之間健康、長久的互動關係。

在這樣健康的基礎上，官方帳號才能與用戶建立真正緊密的關係，甚至開發前所未有的創新體驗。透過LINE即可完成一站式派樣行銷的「LINE樂兌」將於今（2019）年第二季從日本引進台灣，透過「LINE樂兌」，對用戶來說，不僅過程新鮮有趣，對企業主來說，派樣的過程也將更簡單、效益更好。

LINE今（2019）年會持續關注各界意見回饋，並透過更多線上與線下說明會，提供豐富的教學。在未來，LINE官方帳號不光只是單向的推播，更將持續進化為企業/商家提供用戶的專屬服務。整併現有LINE官方帳號與[email protected]生活圈帳號後的新版「LINE官方帳號」，將於2019年4月18日正式在台上線。

串起O2O最後一哩路 店家搜尋神器「LINE SPOT」第三季在台上線

LINE希望拉近用戶與實體店家的距離，同時讓實體店家也可以分享LINE的流量，享有各種支持行銷活動的工具。在2019年，LINE將深化線上線下生態圈的連結，讓實體店家在LINE中更容易被看見，而實現這個願景的關鍵服務就是LINE SPOT。

LINE SPOT是以地圖為基礎的店家資訊。對店家來說，可以在LINE SPOT永久免費登錄地址、刊登服務與照片，並整合所串接的LINE相關服務資訊，像是自家LINE官方帳號、是否可使用LINE Pay付款、或是否透過LINE酷券發行優惠券等等；若用戶來店後有留下星等與評論，店家也可在此回應。同時，LINE SPOT也正與台北市、桃園市、新竹市、高雄市（排序由北到南）等縣市政府相關單位接洽合作，未來像是在地節慶、商圈優質店家等，也有機會透過縣市政府的相關單位協助納入LINE SPOT中。

對用戶來說，LINE SPOT將是方便的逛街目錄。在LINE聊天室內下方選單中，將新增可即時分享店家資訊的按鍵，點選後就會啟動服務，喚出以用戶位置為中心的附近店家資訊。用戶可以在地圖中瀏覽、搜尋店家資訊、觀看網友評論，並一鍵分享數位形式的商家名片到LINE聊天室給好友，免除以往需要「先把商家資料查好再轉貼到聊天室」分享給好友的不便。LINE SPOT預計於今（2019）年第三季在台推出。

(中時電子報)