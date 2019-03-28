大陸國防部今天舉行例行記者會，大陸國防部新聞局副局長、新聞發言人任國強大校宣布，中共海軍成立70周年多國海軍活動將於4月在山東青島舉行。

任國強表示，今年是中華人民共和國成立70周年，今年4月23日是解放軍海軍成立70周年紀念日。經中央軍委批准，屆時將在山東青島舉行解放軍海軍成立70周年多國海軍活動。

此外，任國強還說，陸日一致同意加快建立海空聯絡機制直通電話進程，以充分發揮早前簽署並啟動運行的海空聯絡機制作用，促進兩國防務關係向前發展，為推動陸日關係在新的歷史時期取得新發展營造有利條件。

對於有記者提問，美國軍政官員在不同場合表示，美軍將持續開展南海「航行自由行動」，任國強表示，當前南海形勢總體向好。在這種情況下，美方「不請自來」，一再派遣艦機擅闖大陸南海島礁鄰近海空域，損害大陸的主權安全，踐踏國際法和國際準則，危害地區和平與穩定。陸方對此堅決反對。

任國強還強調，大陸一貫尊重各國依據國際法在南海享有的航行和飛越自由。但航行不是「橫行」，自由不能違法。陸方堅決反對任何國家借「航行自由」之名進行違法挑釁，損害沿岸國主權和安全，危害地區和平與穩定。

(中時 )