台南在地企業南寶樹脂捐贈近10萬元善款，提供伊甸基金會購買健身器材，讓在小作所的身心障礙青年能夠適時運動，鍛鍊健康身體。（莊曜聰攝）

一般身心障礙者經常因為運動量不足導致肥胖、高血壓等情形而引發慢性病，台南在地企業南寶樹脂化學工廠股份有限公司特捐贈近10萬元經費，提供伊甸基金會添購健身器材，讓在社區小作所學習技能的身心障礙青年鍛鍊體能、改善身體狀況。

伊甸基金會台南區區長張盟宜指出，為讓身心障礙者能走出家庭進入社區，伊甸聯結社區資源，讓他們能學習代工、農作、園藝等技能，並規畫文康休閒、社區適應活動，日後也能有機會重返社會、到職場工作，目前台南在佳里、新營、北區、南區都設有據點。

張盟宜說，身心障礙者因為飲食習慣不良、少運動等因素，約7成以上都有肥胖的問題，年紀輕輕就容易罹患高血壓、糖尿病等慢性病，影響生活甚鉅，因此進入社區小作所的身心障礙青年，都配合「身障青年體適能運動計畫」，由社工及職能治療師訂定計畫，透過運動改善身心狀況。

在地企業南寶樹脂得知後，也捐出9萬6000元經費供伊甸基金會添購跑步機、健身單車等設備，放置在社區小作所內，無論天候狀況如何都能按時運動鍛鍊；南寶樹脂總經理洪仲原表示，關懷弱勢、參與公益是企業的社會責任，希望每位身心障礙青年都能擁有健康身體，邁向獨立自主的人生。

(中時 )