6座造型不一的寶可夢宣傳木座。(曹婷婷翻攝)

2019第五屆U-12世界盃棒球錦標賽將於7月26日至8月4日在亞太國際棒球訓練中心及善化棒球場熱鬧開打，繼3月初宣布宣傳大使為寶可夢，成為賽事最吸睛亮點之一後，更透過Champ Taiwan冠軍加油列車活動，全台巡迴5縣市宣傳，邀全國球迷來台南幫中華隊小將加油。

Champ Taiwan 冠軍加油列車活動係透過寶可夢宣傳木座，巡迴全台共5個城市與民眾見面，初步規畫3月31日於高雄漢神巨蛋、5月4日於台北市花博公園、5月25日於新北市大遠百百貨、6月15日於臺癌中大遠百百貨，最後7月26日回到台南亞太棒球國際訓練中心。

透過「Champ Taiwan 全台灣為你加油」冠軍列車的加油之旅，邀請大家一起集氣，為中華隊加油，也為來自全球12支國家代表隊加油及喝采，讓棒球小將們感受台灣好客人情味。

此外，本次賽事規畫6座造型不一的寶可夢宣傳木座，目前已有2座木座設置於在台南孔廟及黑橋牌香腸博物館，引來民眾駐足拍照，另一座木座則會隨Champ Taiwan宣傳活動於全台巡迴，另外3座木座將預定規畫設置於安平小鎮、赤崁樓、藍晒圖等台南熱門景點。

6座木座各有其特色，台南市政府希望藉此營造歡樂趣味的氛圍，邀請全國民眾共同迎接暑期最盛大棒球嘉年華，到台南感受棒球熱情與感動！

(中時 )