資深導演朱延平現身影廳觀影。

已故影帝柯俊雄的紀錄片《柯俊雄的電影人生》，耗時3年製作、耗資600萬元剪接了他演出的50幾部影片，創紀錄片史上使用影片最多的紀錄片，28日舉行首映會，導演朱延平就讚說柯俊雄的演技很棒，曾形容對方「只要告訴他是用肚臍以上演還是脖子以上演，就OK了。」

紀錄片中提到，兩人合作拍《異域》時，第一天就先拍柯俊雄的特寫，他就問朱延平說：「是要拍什麼程度的特寫？只拍頭部特寫，我就下半身不演戲。」當下就把朱唬住；另在《五湖四海》有一場戲，柯俊雄打陳松勇巴掌，NG太多次導致陳的臉被打腫已不能再拍，連柯也打得忘詞，為了搶救那場戲，柯靈機一動胡言亂語一翻，讓朱延平事後配音方便對嘴。

張艾嘉也說拍《梅花》時，柯俊雄入監獄被刑求將死，躺在地上表示暗戀她，當時鏡頭先拍柯滿臉傷，躺在地上說出藏在心中很久的話，因柯演技太好她感動到淚流不止，要拍她的時候眼淚卻已流乾，竟哭不出來了。

値得一提的是，由於片子太長，柯俊雄兒子柯鑑育很多鏡頭都被剪掉，獨留了一場柯鑑育演出《八百壯士》的英雄戲，和父親當年的演出放在一起，是一場巧妙的父子演技對話。

(中時 )