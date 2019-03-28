受到品牌同業殺價競爭，加上高價原物料庫存仍需時間消耗，越南前三大紙尿褲廠泰昇-KY（8480）毛利率從去年第四季衰退的趨勢將延到第一季；泰昇指出，柬埔寨新廠已達生產效率目標，另越南廠新嬰兒拉拉褲產線也成功量產，且原物料價格持續走跌，第2季毛利率可望有較明顯的回升。

受到價格競爭，以及原物料價格上漲影響，泰昇2018年的毛利率跌到29.89％，比前一年下滑近1.5個百分點。

泰昇指出，去年銷售比占32%的柬埔寨市場，在新廠已達生產效率目標，獲利能力可望提升。而越南廠新嬰兒拉拉褲產線也成功量產，到第二季經濟效益可逐步提升。

除此之外，去年上漲的原物料價格，從去年第四季已開始回落，有利毛利的提升；現在高價庫存在第一季應可消耗完，第二季就可享有低價原料的效應。

去年營收創歷史新高的泰昇指出，越南、柬埔寨、 緬甸等主要市場經濟成長快速，人口紅利優勢持續，但使用紙尿褲普及率仍低，預期紙尿褲市場需求將持續高成長。越南廠及柬埔寨廠陸續有新產能及新產品加入，增加營收及獲利成長動能。

泰昇表示，越南廠可望取得新一年度投資優惠，而柬埔寨仍在免稅優惠期間內，可有效降低集團所得稅率。因此，對2019年的營運成長仍持審慎樂觀。

(工商 )