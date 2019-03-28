裕隆家族中華汽車（2204）、嘉裕（1417）現金減資題材發酵，不僅28日股價開盤跳空漲停，中華車退還股東83億元現金的題材，更激勵同集團的裕隆（2201）、裕日車（2227）股價連袂走揚，推升汽車類股勁揚1.40％，漲幅居台股之冠。

面對外界質疑嘉裕、中華車大幅減資退還現金的動機，裕隆集團28日再次澄清，係因兩家公司營運穩健，中長期發展方向已逐漸確立，在不影響現金流量下，才做出調整資本結構的決議，並藉此提升股東權益。

裕隆集團表示，為提升集團綜效及各公司的管理效率，集團事業按決策委員會體制監督下，將旗下事業與轉投資事業進行調整，劃分為汽車、紡織、房地產、金融水平等四大事業體，各事業體依其營運計劃與公司治理原則下，將各公司轉投資交叉持股分階段整合，藉由股權轉移達到管理權責明確的目標，並同時做組織上的調整，以減少各公司的管理幅度，同時聚焦在各事業體經營管理綜效。

受減資退還股金消息激勵，中華車27日一早股價就跳空漲停鎖死，直至終場，收盤價26.7元，成交爆量3,086張，創近四個月單日新高。

嘉裕27日則是開出連續第二個漲停，一舉突破去年12月6日的前波高點，終場收漲停價6.09元，成交爆量1.28萬張，為前一日的2.48倍之多。

在中華車、嘉裕帶動下，裕隆家族27日股價揚，裕隆大漲逾半根停板，收19.9元，成交量近1.74萬張；裕日車（2227）也漲3.5元、收253.5元；裕融（9941）漲1元、收112元。

28日汽車類股也在中華車領軍下，指數大漲1.4％，漲幅居當日台股之冠。

(工商 )