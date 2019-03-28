賣菜郎回來了！高雄市長韓國瑜出訪港澳大陸，帶回約53億的合作備忘錄與訂單，其中包括約38億貨真價實的合約。賣水果卻被質疑賣台，韓國瑜晚間在臉書反擊陳水扁父子，嗆「貪汙有理、外銷有罪；召妓可以、招商犯法」。

韓國瑜在臉書表示，感謝一路上辛苦奔走、齊心牽成的朋友、單位、企業與工作人員，此次金額說多不多，說少不少，但至少可讓大高雄辛苦的農漁民、花農們可以安心享受到豐收的喜悅、免於穀賤傷農的擔憂。而打開市場、穩定通路也是此行的成果之一。未來大家只要保持台灣產品的一貫品質，他有信心，動輒幾十億的訂單一定會源源不斷。

韓國瑜感慨說，他們最近這兩趟南南之行交了很多朋友，也見了許多世面，收穫很多，感觸也很深，姑且不論新加坡、澳門、香港這些已經高度開發的地區，到了深圳才發現，一個40年前的小漁村，如今單單一個城市的GDP就已經超過整個台灣一半。反觀台灣居然還充斥著「貪汙有理、外銷有罪；召妓可以、招商犯法」等牛鬼蛇神的起肖言行，一直拖累台灣的民主進步。

韓國瑜指出，回想2年前「南北菜蟲一起串聯」的潑黑漆，到如今「賣菜賣笑等於賣台」的紅帽子。當年他單槍匹馬都沒怕過那些豺狼虎豹，而現在所有想過好日子的高雄市民都和他一起打拚經濟，更不可能被這些牛鬼蛇神給嚇倒。

韓國瑜強調，「我是賣菜郎，不是小紅帽」，不要以為給他一頂紅帽子，就怕了這群「以愛台之名、行害台之實」的大野狼。未來「賣笑不賣身、賣貨不賣台」的賣菜郎，還是會繼續開大門、走大路、和高雄市民一起大步向前行。

(中時電子報)