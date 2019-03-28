「魚吃垃圾，我們吃魚，原來我們都在吃垃圾！」平均年齡30多歲的團隊「One One ＆ One」，前年在花蓮旅遊時被海漂垃圾「深深吸引」在海邊短居2個月，一面淨灘一面進行「垃圾創作」，魚線、魚餌、煙蒂、保麗龍碎屑等垃圾經排列，成為一道道「可口佳餚」，邀請民眾一起來「自食惡果」。
由於信哥、阿賢等人3人定居台北工作，從事皆是各自皆有工作，因爲熱愛花蓮七星潭，發現海邊垃圾數量多，便萌生以垃圾為主角的系列創作，包括垃圾肖像照及這次的「未來大餐桌」展覽，花蓮場次則選定以選物、飲品、展覽複合店的島東譯電所為據點，即日起展出至4月29日。
「沒看過對垃圾這麼認真的一群人！」島東譯電所老闆廖脩博說，為了完成創作，3人不惜在海邊搭營2個月，創作兼淨灘，還因此獲得周遭鄰居大力協助，精選出3包可用垃圾帶回台北，其餘都交由垃圾車處理。
首次展覽為垃圾攝影展，透過垃圾肖像照，重新編排成平面垃圾照，這次則是將垃圾變身食材，重新擺盤成可口料理，日式、法式、中式通通都有，總計推出20餘道料理，讓垃圾以新面貌回到人類生活。
作品就擺放在內大餐桌上，店內擺設也裝上垃圾內容物，整間店充滿垃圾卻又不感覺髒亂，廖脩博說，開店1年多，這次是第7場，垃圾佳餚逼真到讓客人誤以為是店裡商品，指名要「點餐」，也讓民眾深思垃圾問題對人類的危害是無限循環的。
(中時 )
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