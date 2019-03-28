被社工視為社工界金馬獎的「南高屏地區社會工作專業人員表揚」，屏東家扶3名社工許富惠、吳俊昌、黃玉潔分別入圍最佳督導、直接服務－福利服務類、明日之星等，屏東家扶另入圍年度最佳方案「Family Table餐桌文化、幸福對話，家庭關係促進系列活動」。屏東家扶主任傅敏峰將於29日帶領入圍社工至台南市參加典禮。

入圍最佳社工督導的許富惠社工年資25年，期間上山下海，從屏東頭服務到屏東尾，開發恒春地區貧困家庭服務，更深入獅子鄉、牡丹鄉，帶領社工為偏鄉地區弱勢兒少提供多元服務。

許惠富說，服務恆春半島時，10月開始落山風季，社工的家庭訪視都要與風搏鬥，落山風的威力迫使機車S型前進，緊握機車龍頭，雙腳著地、龜速而行，但心繫著村落中的受助家庭，還是勇往直前。

吳俊昌13年社工資歷，服務足跡包括三地門、霧台、東港、琉球，恆春鎮等，為經濟弱勢家庭提供服務，他積極幫助貧困家庭脫貧，結合銀行、社工、志工、創業顧問等不同背景專業人士，以團隊幫助有心努力脫貧的家庭。

曾輔導成功4戶家庭獲得銀行核定創業貸款，至今這些家庭已成功脫貧，並開始回饋社會，除擔任家扶志工外，也定期捐款成為手心向下的助人者。

黃玉潔社工年資1年3個月，從事寄養服務，被同事稱為「扛霸子」的她說，「隨時準備好」是「扛霸子」的精神與工作態度，夜間安置、即刻啟動，再困難的個案，總是一馬當先的積極承擔。

李芳儀任10年的兒保社工，一手推動有創意的「餐桌文化、幸福對話」家庭關係促進系列活動，幫助原是充滿衝突與爭吵的兒保家庭重新找回家庭幸福的時刻。傅敏峰表示，入圍即是肯定，社工的努力與認真被看見，對社工是鼓勵，更期待社會能看到社工的專業服務。

(中時 )