潤泰全配息超霸氣 發放5.5元現金股利 18:042019/03/28 工商 蔡惠芳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 潤泰全（2915）28日召開董事會決議，去年度每股配息5.5元，創下歷年來最霸氣的股利發放手筆；並訂於6/19日召開股東會。 (工商 ) #股利 #潤泰 #董事會 #股東會 #決議 推薦閱讀 《股利-半導體》華邦電擬配息1元，殖利率6.75％ 09:432019/03/26 財經 看得到吃不到 壽險業5年配息率僅13％ 18:282019/03/26 財經 第一保決議配發現金股利0.49元 18:342019/03/26 財經 股東會融券回補潮 鳴槍 04:092019/03/27 財經 壽險業 近五年配息率僅13％ 04:092019/03/27 財經 金融股少發現金股利 顧立雄被罵翻 09:362019/03/27 財經 晶華EPS 10.8元 擬配現金股利11.075元 16:212019/03/27 財經 現金股利大放送 A股史上罕見 04:092019/03/28 財經 上銀科技全球傳動 海派股利 歷年最優 04:092019/03/28 財經 《股利-鋼鐵》強新2018年每股賺2.2元，擬配息0.5元 11:412019/03/28 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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