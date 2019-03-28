LINE搶LINE Bank執照超積極，28日「LINE CONVERGE 2019春季記者會」不只找來二個重量級「假新聞受害者」行政院副院長陳其邁、立法院長蘇嘉全來站台，LINE Bank籌備處執行長黃以孟也首度公開發表了LINE Bank最新三大企圖心。

陳其邁自嘲，自己今天本來在想該以「行政院副院長」身份還是「資安長」身份來，但後來幕僚建議他以「假訊息受害者」來，他表示，像是選舉時戴耳機的假訊息就讓他受害。

蘇嘉全致辭時也指出，科技進步，為大家帶來便利但也帶來了許多困擾。由於訊息傳遞快速方便，一旦假訊息出來，即使之後證明是錯的，再多澄清也已經來不及。他分享，之前監察院公布財產說他有6,000多萬元存款，但其實3,000多萬元是國慶日籌備經費，他因為主委身份必須當專款戶負責人，所以用他的名字寄在專戶，但是監察院沒有註明是國慶日籌備會專用經費，有些人就開始用這筆經費說他把公款納入私人帳戶，假消息就快速散播了。

LINE台灣董事總經理陳立人指出，為對抗假訊息與錯誤訊息「LINE數位當責計劃」正式啟動。計劃內容包括設立「LINE謠言查證」官方網站與官方帳號、在LINE TODAY中強化「謠言破解」專區，與舉辦媒體識讀系列活動。「LINE謠言查證」官方帳號與官方網站預計今（2019）年第二季推出。

黃以孟則指出，LINE Bank在台發展願景，是以打造「全民銀行」為目標，期許LINE Bank成為台灣第一隻在地金融獨角獸，未來更將台灣金融科技的成功經驗複製到其它國家。

什麼是全民銀行？黃以孟舉例，目前多數人都有多本存摺，LINE Bank希望建立一個開放銀行（Open Banking）的平台與所有銀行對接，讓用戶只需開立一個銀行帳戶就能完成存款、消費金融、保險、基金投資等整合服務。

第二，黃以孟指出LINE Bank也會推出機器人理財平台，過去「量身訂做」的私人理專服務輒50萬美金起跳（約合新台幣1,500萬），未來透過機器人理財平台，一般用戶可能只要支付5美金（約合新台幣150元）就能購買一單位的量身訂製投資組合，與巴菲特一樣，隨時精準掌握自己投資組合的每個標的。

第三，LINE Bank也計劃為信用紀錄較不足的社會新鮮人、年輕族群建立個人信用評級，讓小額信貸可以普惠年輕族群，自己為自己打造信用分數。這些創新服務將與LINE平台深度結合，以方便熟悉的介面更流暢地與用戶的每日生活緊密連結。

黃以孟指出，為了打造最適合台灣市場的金融服務與金融生態圈，LINE Bank籌備處一方面持續擴編台灣團隊，預計2019年底前可望延攬科技、金融、資安、AI、大數據等相關專才超過百位；一方面也將透過投資以扶植在地新創，並將與更多跨界產業夥伴合作，匯聚國內外資源、重塑在地金融服務。

(工商 )