屏東美和高中傳捷報！以繁星計畫錄取台大財經金融系的謝采璇，同時申請香港大學社科院、香港中文大學心理系、香港城市大學心理系等3校，近日放榜、連中3元，是創校以來錄取香港大學第一人。

謝采璇表示，從小自己就對英文很有興趣，國中時通過全民英檢初級，高二通過全民英檢中高級檢定，多益也拿到912分，在國三會考後曾猶豫是否在暑假赴澳洲遊學，在導師支持下她才決定踏出舒適圈，海外遊學經驗也打開國際視野，讓她立定申請海外大學。

因為興趣是心理系，所以毅然決然申請香港大學心理系，如今將在台大與香港3所大學之間審慎抉擇。

同班同學蘇子源繁星則錄取交通大學電機工程學系，由於父親長期在大陸工作，因此在高中時便對大陸頂尖大學學術發展多所了解，在全球化競爭趨勢下，當時就已立定能進入大陸學術頂尖大學的志向，這次通過北京清華大學的計算機類及電子信息類申請。

(中時 )