苗栗縣副縣長鄧桂菊頒發感謝狀給桃園市圓夢愛心關懷協會。（巫靜婷攝）

送愛到偏鄉，桃園市圓夢愛心關懷協會熱心公益，號召佛教宇宙光般若自在門功德基金會共同捐贈千雙鞋嘉惠苗縣41所弱勢學子。（巫靜婷攝）

大湖國小學童帶來精采儀隊表演。（巫靜婷攝）

大湖國小學童以花式疊杯表演回饋善心人士。（巫靜婷攝）

大湖國小學童以花式疊杯表演回饋善心人士。（巫靜婷攝）

歡慶兒童節，桃園市圓夢愛心關懷協會熱心公益，號召佛教宇宙光般若自在門功德基金會，加碼共同捐贈苗栗縣偏鄉地區學生愛心鞋，縣府28日上午在大湖國小辦理捐贈儀式，共41所偏鄉學校1009位學童受惠，大湖國小學生也帶來精彩的儀隊、疊杯表演，感謝各界的愛心善舉。

圓夢愛心關懷協會前身是謝慧謹愛心團隊，成立5年多來堅守「每月一愛、一個月做一件好事」的宗旨，募集社會各界資源，定期規畫並捐助物資，將愛心散發到社會各角落，幫助弱勢族群獲得更好的照顧。

協會理事長謝慧謹是佛教宇宙光般若自在門功德基金會創辦人玄光通的光子，她表示，基金會長期關懷偏鄉學童，玄光通得知苗栗山區的孩子們渴望有雙新鞋，商請協會共同募集善款，加碼購置市值約80餘萬元的愛心布鞋共1009雙，嘉惠全縣41所偏鄉學校弱勢學童。

謝慧謹說，受惠學生均經過排富，鞋子也是精心挑選，品質有把關，先由校方逐名單量尺寸，再依據年級高低選擇適合的鞋款，低年級學童贈送卡通造型LED閃亮運動布鞋，中高年級則是注重跑跳舒適性的氣墊運動鞋，以往贈鞋活動配合耶誕節舉行，這次破例提前在兒童節舉辦，藉此帶動善的循環。

副縣長鄧桂菊表示，偏鄉學子有不少來自單親或隔代教養，亟待社會資源挹注，期盼藉此拋磚引玉，號召更多人響應公益贊助。教育處長徐永鴻也期許學子，秉持感恩惜福精神，有獲得必先付出，認真向學有朝一日貢獻己力回饋社會。

(中時 )