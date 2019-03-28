聯華實業（1229）今（28）停牌，在證交所舉辦重大訊息說明會，宣布董事會決議通過，將台灣麵食事業、台灣租賃事業以分割方式，分別移轉相關營業（涵資產、負債及營業）予兩家百分之百持有之子公司，屆時聯華實業將轉型為投資控股公司，並更名為「聯華實業投資控股股份有限公司」，基準日暫定為9月1日。

聯華實業總經理景虎士說，分割的主要目的，是為了專業管理及提高營運彈性，將來個別子公司要獨立上市，都有可能性；他說，以製粉事業來說，雖股本不大，但一年有超過40億營業額，「未來應該會朝此（上市）方向規劃」。

聯華將分割台灣麵食事業相關業務，給100％持有的子公司「聯華製粉食品股份有限公司」，將按照台灣麵食營業價值16億元，以每股16元換取聯華製粉食品公司新發行普通股1股，共換取普通股1億股。

分割後，聯華製粉食品公司將為聯華實業旗下100％被控股公司，專注原聯華實業的台灣麵粉業務，易於與同業進行策略合作，提升長期競爭力。 另，聯華也將分割台灣租賃事業相關業務，給100％持有的「聯華置產股份公司」，將按租賃事業營業價值30億元，以每股15元換取聯華實業置產公司新發行的普通股1股，共換取普通股約2億股。

分割後，聯華置產公司為聯華實業控股100％被控股公司，將專責原聯華實業的租賃事業業務，專注於活化集團資產，以提升股東權益。

聯華強調，本次業務分割及轉型投資公司是公司組織調整，對於投資事業架構沒有改變，股東權益也未受影響。

聯華表示，聯華實業轉為投資控股公司之後，集團所跨各事業領域將採各自獨自發展政策，讓各事業能更專注深耕其領域，與策略夥伴進行業務合作、合資或參股等，更具靈活發展。

聯華實業成立於1995年，有「駱駝牌」、「水手牌」、「絮雪牌」等自有品牌，也陸續投資發展氣體、石化、資訊電腦及3C電腦產品通路等事業，擴大企業版圖。

(工商 )