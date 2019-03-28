繼興櫃股王緯穎（6669）於3月27日上市後，牧德（3563）也將於4月2日由上櫃轉上市。牧德28日股價收418元下跌2.22％，與儒鴻（1476）並列台股第八高價股。

高價股多具有小股本、高獲利的特色，牧德2018年營運大幅成長，營收31.12億元，年成長119％，每股稅後盈餘（EPS）衝上30.43元，較2017年EPS僅10.86元，激增180％。

(工商 )