牧德4／2櫃轉市 成高價股生力軍 18:172019/03/28 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 繼興櫃股王緯穎（6669）於3月27日上市後，牧德（3563）也將於4月2日由上櫃轉上市。牧德28日股價收418元下跌2.22％，與儒鴻（1476）並列台股第八高價股。 高價股多具有小股本、高獲利的特色，牧德2018年營運大幅成長，營收31.12億元，年成長119％，每股稅後盈餘（EPS）衝上30.43元，較2017年EPS僅10.86元，激增180％。 (工商 ) #牧德 #高價股 #eps #成長 #上市 推薦閱讀 工商社論》小心！灰犀牛蠢蠢欲動 04:092019/03/25 財經 自動化設備需求旺 牧德受惠 04:102019/03/25 財經 廣華-KY去年EPS 6.51元 擬配息3.5元 20:432019/03/25 財經 陸港觀盤－科創板為今年陸股關注焦點 04:092019/03/26 財經 信實保全27日登興櫃 參考價35元 04:092019/03/26 財經 股市短波－寶成 去年稅後淨利107.09億元 04:092019/03/26 財經 晟德去年EPS 16.27元 遜於預期 04:092019/03/26 財經 jpp-KY今年重返成長軌道 全年營收可望成長30％ 16:312019/03/27 財經 裕民去年EPS 1.97元 新興EPS 0.11元 18:312019/03/27 財經 8檔新兵 上半年報到 04:092019/03/28 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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