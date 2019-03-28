台中市議員張耀中近頻接到家長反映，指108學年度始，也就是今年八月開始，原2-4歲幼兒送托私立幼兒園學費補助，每學年補助三萬元的福利政策喊卡，公告家長說要恢復原價收費，家長大喊準公共化嘸影，擔憂家庭經濟負擔變重，希望市府能將政策延續貫徹，讓市長盧秀燕被稱媽媽市長的名號能名符其實。

台中市政府教育局表示，中央規定台中托育一條龍補助措施需訂定落日及轉銜方案，台中秉持市民福利不打折情況下，已完成轉銜規畫，若中央補助優於地方者即適用中央制度，比如2至5歲未入園者，中央補助新制給予每年3萬元育兒津貼；反之台中市補助若優於中央者，即適用台中市規定。

張耀中說，行政院雖於上年度核定我國少子女化對策計畫(107年-111年)，拍定幼兒就讀公立幼兒園免學費，就讀準公共幼兒園者，家長每月僅需負擔4500元，看似好像是小確幸，但對已實施數年「托育一條龍」政策的中家長，卻是苦不堪言。

張耀中認為，中市29區都會型態分布不同，以往每年每位幼兒補助3萬元是齊頭式平等，沒有城鄉地域差異；準公托政策上路，有業者坦言受影響的學童人數超過現有的三分之一，雖然新制有發放育兒津貼一個月2500元，一年也是補助3萬元，但受限有排富政策，變成有制度卻用不到。

教育局表示，外界傳出幼兒園「要恢復原價收費」應是誤解，104年8月各園所實施托育一條龍時，並無降價收費，因此無所謂「恢復原價」問題。若原每月收費1萬元的幼兒園，市府補助每月2500元，家長負擔每月7500元，實施準公共化機制後，家長負擔每月只要4500元，每月將可減少3000元費用負擔，若就讀「非準公共化」幼兒園，仍有每月2500元補助，每年3萬元補助，家長負擔只有減少沒有增加。

教育局說，因準公共幼兒園收費是按幼兒園原來全學期的學費、雜費及代收代辦費總額，計算出每月平均收費，其中家長每月繳交費用固定為4500元，剩餘差額由政府補助支付給幼兒園；市府並無因準公共化而取消學費補助，而是已納入全園收費總額及計入補助額度內。

教育局強調，中央補助新制規定2至4歲就讀私幼者每月發放育兒津貼2500元，其中受到中央排富條款影響人數，僅約佔家長總人數2％以內；因中央新制被排富者，將依台中市轉銜規畫由市府補助，福利不打折扣，請家長放心。

(中時 )