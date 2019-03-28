高雄都發局耗資10億元，邀請衛武營國家藝術文化中心的建築師事務所規劃，在市中心台鐵地下化後的民族站附近，興建245戶社會住宅「凱旋青樹」，這個南台灣首座新建社會住宅，預定5月動工，2022年完工，只租不售，將以市場價格的80％，出委租給青年和弱勢族群。

高雄市都發局長林裕益28日表示，雖然高雄的房價，不像北部那麼高不可攀，但，對於初入社會的受薪階級、青年家庭、以及弱勢族群，買房仍是沉重的負擔，因此，為了打造安居樂業的城市，降低市民居住負擔，高雄市政府利用「機11」機關用地內西側土地0.53公頃（約1,613坪），優先興建第一期社會住宅245戶，提供市民租屋需求。

他說，這個南台灣首座新建社會住宅「凱旋青樹」，經過4次流標之後，終於完成招標程序，高市府預計投資10億元興建，預定今年5月動工，2022年完工，未來將有245戶，只租不售，提供高雄青年及弱勢族群「安居樂業」的居住環境，租金大約是市場行情的80％。

林裕益表示，社會住宅「凱旋青樹」由荷蘭麥肯諾國際建築事務所規劃，該事務所也是衛武營國家藝術文化中心的規劃團隊，因此，將是水準以上的社會住宅。

「凱旋青樹」分有3個不同居住需求族群，實際室內坪23到28坪的3房產品，約占8％，供給一般家庭租住，17到18坪的2房產品，約占40％，提人共小家庭租住，至於適合單身的套房，則占52％，室內坪介於6到9坪。

都發局住宅發展處長翁浩建指出，根據住宅法規定，將提供3成住屋給弱勢、急難救助市民，另外的7成住屋，則規劃由大學生與年輕受薪階級，以舉辦社區活動、長輩照顧等多元社會服務，爭取承續租，實現韓市府「老青共居」政策。

(工商 )