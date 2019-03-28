舉重教練蔡溫義訓練出來的女子選手林子琦、許淑淨驚爆禁藥，對於許淑淨遭禁賽期間還擔任國家運動訓練中心教練，以及蔡溫義是否適合繼續擔任中華舉重隊總教練，體育署署長高俊雄今天聯袂競技運動組長洪志昌及副組長藍坤田出面說明，高俊雄表示，4月15日前要請國訓中心、中華奧會出面解釋，並一同討論相關處理方式及懲處。

許淑淨在2018年1月被告知禁賽，同年6月宣布退休，之後還在國訓中心擔任教練，但按照規定，選手未通過藥檢就不得從事包括比賽、教學等相關體育項目的活動，因此許淑淨禁賽期間仍在國訓中心任教，違反聘用規定。

對於許淑淨禁賽期間還擔任教練一事，體育署署長高俊雄表示，國訓中心是財團法人，有其聘用事宜，體育署無權管理，關於許淑淨禁賽相關訊息，也是兩周前調公文才得知。

高俊雄並說，選手因禁藥問題離開國訓中心，直屬的指導教練還在國訓中心確實不妥，不過世界反運動禁藥組織（WADA，World Anti-Doping Agency）目前所有處罰、禁賽處分主要是針對被驗出使用禁藥的選手，教練方面沒相關規範。

高俊雄補充：「現在的情況比較特殊，對於許淑淨禁賽期間領取的選手營養金及教練薪水是否追回，以及蔡溫義教練是否適合繼續留在國訓中心等問題，4月15日前體育署會邀請國訓中心、中華奧會一同說明、討論，也希望教練、選手當事人出面回應。」

(中時電子報)