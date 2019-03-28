元培醫大舉辦就業博覽會，學生們瀏覽各攤位向各家醫院人員諮詢就業情報。（邱立雅攝）

元培醫大舉辦就業博覽會，還建置一套線上面試系統，讓學生錄下模擬面試過程。（邱立雅攝）

如何透過就業博覽會更了解自我？元培醫事科技大學舉辦「2019一π即合就業博覽會」，共有78家醫療、視光、生技、環保、食品、餐飲、物流及人力顧問公司前來共襄盛舉，合計共釋出近1785個工作職缺。現場還有美妝諮詢、模擬面試，甚至還有實境體驗機師工作，讓學生們未畢業即先了解就業市場。

元培醫大與勞動部勞動發展署桃竹苗分署合作，在校內設置服務據點，其中包括讓學生自我探索的九型人格分析元培醫大專屬版本，甚至設有模擬面試空間，讓學生錄下面試過程後，回放面談過程，了解自己有哪些優缺點，以提升面試成功機率。

在28日舉辦的就業博覽會上，校方也邀請到美妝專業人員，替學生們進行彩妝諮詢。校方指出，剛畢業的學生只要打扮素淨、端莊即可，若有化妝需求，也可到就博會專門的攤位，向專業的彩妝人員進行諮詢，增加自信與魅力，避免濃妝豔抹影響觀感。

而就業博覽會的另一特色是結合醫事職業教育體驗中心，提供實境體驗，現場就有學生體驗飛行員起飛過程，透過肢體的擺動，控制飛機的起降與轉彎，實地體驗飛行快感。

校方指出，近年就業市場強調求職者以不同專長及技能的結合應用，因此今年就業博覽會活動特別強調學生的跨領域能力，透過就業媒合的平台創造高薪就業媒合的機會。此次就博會也特別安排創業諮詢服務，將創業即就業的概念帶入，現場更有職涯諮詢服務，為畢業生就業做最精實充沛的準備。

(中時 )