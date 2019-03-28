不少幼童十分害怕打針、抗拒治療，為了轉移注意力，新竹馬偕紀念醫院護理師觀察到有家長會透過平板播放卡通，讓孩童被劇情吸引而忘記打針帶來的不適，於是創意發想將電視安裝在天花板，搭配護理師自製繪本，讓孩童躺著聽故事，讓小朋友了解打針、吊點滴才能讓身體盡快恢復健康。

兒童病房護理師創意無限，過去搜尋坊間童書後，發現較少簡單、明瞭讓孩童了解治療疾病過程的繪本，於是護理師們提議「乾脆自己做好了」。護理師們透過專業醫療人員背景，用深入淺出的方式自製可愛繪本，讓小朋友了解醫師跟護理師一點都不可怕，且會協助小朋友盡快遠離病痛。

護理師們自行構思故事主軸、在使用小畫家軟體繪製繽紛圖片，最後再以童趣聲音講出生動內容。護理長管珮如說，為了讓故事結局生動呈現在小朋友面前，護理師都會在小朋友手上畫下故事中的動物圖像，代表著陪伴以及治癒。

管珮如笑說，因為小朋友太愛出考題，如今每位護理人員都成為畫畫高手。如此的凝聚力以及創新力，讓醫病關係更和諧，也提升病患及家屬的心靈治療，減少住院帶來的不安。

此外，為了轉移病童焦點，卡通劇情以及聲光效果常常讓小朋友忘卻治療的痛楚與害怕，因此護理師們嘗試改造診療床，將電視固定在天花板，配合觀看需求再設計遙控電燈，以方便護理人員作業。

(中時 )