強化公司治理，金管會要上市櫃公司今年6月底前完成四大任務，即薪酬委員會過半數成員須由獨董出任、訂定處理董事要求的標準作業程序、投保董監責任險、資本額100億元以上的上市櫃公司要設公司治理主管。

證期局副局長蔡麗玲表示，若6月底前未完成這些規範，證交所或櫃買中心將視情節輕重，對上市櫃公司處以3～10萬元的罰約金，且公司若未改善可以連續處罰，有些是按每個營業日可加罰1萬元，亦或變更交易方法、停止買賣、終止上市等處置。

金管會新版公司治理藍圖是從2018年到2020牛，其中今年6月底前要完成設置的有四項任務，即一是各公司薪酬委員會過半數成員要由獨立董事出任，第二是訂定處理董事要求的標準作業程序。

三是投保董監責任險，以去年底1,695家上市櫃公司來看，投保率已達81.18％，據證期局統計，上市公司投保董監責任險平均保額是3億940萬元，上櫃公司則是近1.5億元。

四是資本額達100億元以上的上市櫃公司，及金融保險業都要設置公司治理主管，證期局表示，含金融保險業計算，上市公司有118家應設公司治理主管，到2月底已有46家完成設置，比率達39％，上櫃則12家應設公司治理主管，已有5家完成，比重42％。

(工商 )