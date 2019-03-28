來自高雄的跨國建商－達麗建設（6177），近幾年來積極布局台中房地產市場，2019年一口氣推出12期「達麗大道」與捷運G3站旁的「達麗居山」兩預售案、總銷達70億元，全都委由同樣來自高雄、素有代銷業「南霸天」之稱的上揚國際建築團隊負責銷售，目前銷售成績亮眼。

達麗建設執行副總經理梁景清表示，持續看好台中房市，達麗今年預計在台中地區購入10億元的土地案量，而達麗購地鎖定台中74號快速道路內圍，銷售以讓利為主要銷售策略。

他說，達麗此次結合上揚國際建築團隊進軍台中房地產市場，「達麗大道」今年初開案以來相當熱銷，目前銷售達五成；位於G3捷運站附近的「達麗居山」，預計4月潛銷、5月正式公開銷售，目前已有逾200組客戶預約。

梁景清表示，達麗只選精華區地段佈局，位於12期的「達麗大道」，生活機能好、交通便捷加上緊鄰七期、水湳經貿園區二個最被看好的重劃區，規劃單棟23層高的地標型大樓、19至36坪的首購產品，總價688萬元起，總戶數193戶（含4戶店面），因為退縮40公尺，未來將有近400坪的綠地，成為附近第一個擁有豪宅氛圍的首購個案。

此外，位於台中G3捷運站附近的「達麗居山」，基地面積達2,500坪，規畫23至55坪、2至4房產品，每坪開價26至29萬元，總銷48億元，目前已有超過200組客戶預約。

每年代銷量超過500億元的上揚國際建築團隊，在高雄市一口氣代銷達麗建設的「全民萬歲」、「達麗漾CITY」、「達麗東京」等三個總銷合計達百億的建案，2年來估計賣出90億元的案量。雙方因為合作愉快，在達麗建設主動力邀下，上揚國際建築團隊首度北上台中「蹲點」、從今年開始擴展台中不動產代銷市場。

上揚國際建築團隊總經理林聰麟表示，台中並非團隊熟悉的地區，但達麗建設給予大力支持，最欣賞的就是他們肯讓利的態度；上揚國際建築團隊台中營業一處副總經理楊濬輔表示，「達麗大道」開案二個月以來，已有五成的銷售佳績、合計賣出約100戶，而中科目前已有許多大廠進駐，也是銷售狀況佳的主因之一。

達麗建設今年全台推案量上看120億元，其中台中「達麗大道」、「達麗居山」兩案，總銷達70億元；此外，達麗位於新北市三重區仁義段建案，總銷25億元，預計6月進場，10月公開附近的第二個合建案，總銷約5億元；達麗高雄都會公園捷運站新案，預計8月進場，總銷15億元。

梁景清表示，達麗在美國西雅圖的「Koda」住宅案，規劃1至3房，總戶數203 戶，總銷48億元，目前熱銷中，達麗未來也預計進軍日本地產市場。

(工商 )