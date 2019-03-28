34歲張先生是工廠作業員，平時健康情形良好無慢性疾病，3月初出現突發性頭部及眼睛交替疼痛的症狀，到眼科檢查都找不到原因。張先生一度「痛到想死」，半夜衝去急診哀求醫生救命，台大醫院新竹分院醫師觀察發現原來是張先生右眼帶狀疱疹，透過抗病毒藥物治療後，症狀逐漸改善。

感染科醫師黃崧溪表示，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，源自於潛伏在體內神經節的水痘帶狀疱疹病毒因老化、免疫功能下降、或情緒壓力等原因再度被活化。典型的帶狀皰疹會在單側身體某個皮膚部位引發局部群聚性紅疹、水皰或膿皰，伴隨著劇烈的神經性疼痛等症狀。

張先生的帶狀疱疹水疱長在右眼和右邊的額頭，病毒侵犯的部位是三叉神經所分佈的眼分支，黃崧溪解釋，這個部份的感染很有可能會侵犯到眼球而造成視力損傷，符合健保給付規定中給予抗病毒藥物治療的適應症。張先生在住院接受一周的抗病毒藥物治療後，症狀逐漸改善，很幸運的並沒有影響到他的視力。

黃崧溪說明，雖然帶狀疱疹好發在長輩或免疫力差的病人身上，但是近年來發生的年齡層有下降的趨勢。目前市面上已有帶狀皰疹疫苗可供民眾自費施打，根據疾病管制署建議，未曾接種過此疫苗的50歲以上的成年人都可以考慮至醫療院所諮詢醫師評估是否適合施打疫苗。

(中時 )